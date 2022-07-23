أقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة من منصبها كرئيسة لهيئة البحرين للثقافة والآثار (وزيرة الثقافة)، بسبب موقفها من التطبيع بين البحرين والكيان الصهيوني ورفضها مصافحة سفير دولة الاحتلال لدى المنامة، بحسب ما ذكرته تقارير عبرية وعربية.

ونقل موقع "يورونيوز" عن صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الشيخة مي بنت محمد رفضت مصافحة السفير الصهيوني إيتان نائيه خلال مراسم دفن والد السفير الأميركي لدى المنامة، ستيفن بوندي، الشهر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخة مي تركت الدفن عندما أعلمت أن السفير الصهيوني كان حاضراً، كما طلبت من السفارة الأميركية عدم نشر أي صور لها في العزاء.

وأشارت تقارير أخرى إلى أن الملك وقع مرسوماً بتعيين الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، رئيساً لهيئة البحرين للثقافة والآثار خلفاً للشيخة مي التي شكرت متابعيها عبر تويتر على تضامنهم.

ومدح مغرّدون الشيخة مي في خياراتها السياسية معتبرين أنها "سجلت موقفاً ثقافياً نضالياً لتاريخ البحرين والخليج العربي في رفض ترويج الفكرة الصهيونية".