اكدت مصالح ولاية بومرداس تواصل محاربة ظاهرة الاستغلال السياحي للشواطئ غير الشرعية، وتأمين كل الشواطئ عبر إقليم إختصاصها وهذا من أجل ضمان راحة المصطافين من طرف مصالح الدرك الوطني.

وفي ببيان لها افادت ان الإجراء يأتي خاصة مع التوافد الهائل، عبر شواطئ ولاية بومرداس التي عرفت خلال نهاية الأسبوع توافدا كبيرا للسياح والمصطافين، وهذا راجع لتوفر الأمن والطمأنينة ،ومختلف وسائل الراحة.

وأضاف نفس المصدر، أن العملية لقيت إستحسانا واسعا لدى كل المواطنيين المتوافدين عبر الشريط الساحلي، بحيث قامت صباح السبت وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني ببوداواو بمداهمة عدد من الشواطئ على غرار شاطئ بن عبد الله وسي الخيثر.وشاطئ حوش مصطفى، أين اسفرت العملية عن حجز 151خيمة و63 مظلة و81 كرسي و09 طاولات بالإضافة إلى توقيف 7 أشخاص.

كما دعت ذات المصالح كل المواطنيين المتوافدين عبر شواطئ ولاية بومرداس من يعترض لمثل هذه التصروفات والتجاوزات، الاتصال بالدرك الوطني عبر الرقم الاخضر المجاني.