افتك السباحون الجزائريون ميداليات جديدة في اليوم الرابع وما قبل الأخير من البطولة العربية للسباحة الجارية بوهران.

وانتزع سحنون المرتبة الأولى في سباق 100 متر سباحة حرة بتوقيت قدره 49 ثانية و21 جزء من المائة فيما تزعم سيود سباق 200 متر سباحة على الصدر الذي ليس من اختصاصه وذلك بتوقيت دقيقتين و13 ثانية و 35 جزء بالمائة محققا بذلك رقما قياسيا جزائريا جديدا.

من جهتها تواصل السباحة رانيا نفسي التألق محققة ميدالية ذهبية في سباق 200 متر سباحة على الصدر سيدات بتوقيت قدره بتوقيت قدره 2 دقائق و36 ثانية و07 جزء بالمائة.

وأتى الدور على السباح عبد الله عرجون الذي أضاف ذهبية أخرى للمنتخب الوطني في سباق 100 متر سباحة على الظهر، فيما نالت السباحة نسرين مجاهد فضية سباق 100 متر سباحة حرة سيدات.