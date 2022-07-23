التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة بجمهورية العراق وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى بغداد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، فان اللقاء تم️ بحضور سفير الجزائر لدى العراق، بلقاسم محمودي، وفي جو "سادته الحميمية والإيجابية بمقر السفارة الجزائرية ببغداد".

واضاف المصدر ذاته بان اللقاء تركز حول مناقشة أوضاع جاليتنا، همومها وطموحاتها للمساهمة في مسيرة النمو والنهوض الاقتصادي للجزائر.

كما تم استعراض التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية مؤخرا لفائدة الجالية الوطنية بالخارج تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وكذا تعزيز دورهم ومساهمتهم في مسار بناء الجزائر الجديدة.