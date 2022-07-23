يترقب الجزائريون ليلة السبت إلى الأحد نهائي سباق 800 ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي تحتضنها مدينة أوريغون الأمريكية.

وسيكون أمل الجزائر في الحصول على ميداليات خلال مونديال ألعاب القوى معلقا على الثنائي المتألق جمال سجاتي وسليمان مولى ابتداء من الساعة الثانية وعشر دقائق (2:10) صباحا ليوم غد الأحد.

وسيكون النهائي منقولا على قناة "بي إن سبورت" القطرية على النايل سات، باعتبارها القناة المالكة للحقوق على مستوى المنطقة العربية.

كما يمكن للجمهور مشاهدة النهائي على قناة "فرانس 2" ( 2France ) و"زاد دي اف" الألمانية (ZDF ) إضافة على قناة sports ORF، وفق ما كشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".