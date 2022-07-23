حاز السباحون الجزائريون في اليوم الرابع من البطولة العربية لسباحة - وهران 2022 على 11 ميداليات (4 ذهبيات - 5 فضيات - 2 برونزيات).

وفي التفاصيل جاءت الجوائز كالتالي:

ذهبية لأسامة سحنون في سباق 100 متر سباحة حرة رجال



ذهبية لجواد سيود في سباق 200 متر سباحة على الصدر رجال

ذهبية لنفسي رانيا في سباق 200 متر سباحة على الصدر سيدات

ذهبية لعرجون عبد الله في سباق 100 متر سباحة على الظهر رجال

فضية لمجاهد نسرين في سباق 100 متر سباحة حرة سيدات

فضية لخندريش لونيس في سباق 400 متر سباحة حرة رجال

فضية لمرنيز مروى في سباق 100 متر سباحة على الظهر سيدات. فضية حسب الفرق في سباق 100 متر×4 سباحة حرة رجال

برونزية لسمارة عبد اللاوي في سباق 400 متر سباحة حرة سيدات

برونزية لشوشار رمزي في سباق 200 متر سباحة على الصدر رجال. فضية حسب الفرق في سباق 100 متر×4 سباحة حرة سيدات

• • رقم قياسي لجواد سيود في سباق 200 متر سباحة على الصدر رجال بتوقيت 2د 13ثا 35ج.م

• • رقم قياسي لمرنيز مروى في سباق 100 متر سباحة على الظهر سيدات بتوقيت 1د 04ثا 03ج.م

• • رقم قياسي وطني جديد في سباق 100×4 سباحة حرة رجال بتوقيت 3د 20ثا 87ج.م