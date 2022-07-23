اشرف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، السبت على تدشين مركز طب أورام الأطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي.

وحسب بيان للمركز الاستشفائي الجامعي لباب الواد، فان المركز يندرج ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة داء السرطان ، ويعد الأول من نوعه في الجزائر و يتسع لمائة و أربعون ( 140) سرير، 7قاعات عمليات 2منها موجهة للاستعجالات و 5 للعمليات المبرمجة، كما يضم إلى جانب ذلك وحدات طبية تتمثل في مخبر، و وحدة الأشعة الطبية ووحدة للتصوير الطبي و المسح الضوئي بالموجات فوق الصوتية،

إلى جانب الاستعجالات الطبية و الجراحية.

وحسب ذات المصدر، فإن المركز يتوفر على التخصصات الطبية والجراحية التالية: امراض الدم والاورام لدى الاطفال، طب اورام الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة عظام الاطفال، جراحة اعصاب الاطفال، كما تتوفّر على أقسام العناية المركزة و الإنعاش بعد الجراحة، إضافة إلى فضاء تربوي ترفيهي للتكفل بالجانب النفسي للطفل المصاب بداء السرطان.