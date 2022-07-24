أعلن نادي المحرق البحريني الناشط في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم وكأس ملك البحرين، ضمه للاعب الجزائري هشام العقبي تحسبا للموسم الكروي 2022/2023.

واندمج اللاعب في تدريبات المحرق بعد وصوله إلى البحرين منتصف الأسبوع الماضي، حيث قدم مستويات لافتة.

وقدم عيسى السعدون مدرب المحرق، توصية بسرعة التعاقد مع اللاعب الجزائري وفق ما أكده موقع " كورة".

يذكر أن العقبي صاحب الـ32 عاما لعب لعدة فرق في الجزائر، أبرزها اتحاد الحراش واتحاد بلعباس ومولودية وهران ونصر حسين داي واتحاد بسكرة، وفاق سطيف قبل أن يتجه للملاعب الخليجية وتحديدًا السعودية ويخوض تجارب عديدة مع أندية ضمك والجبلين وأحد وأخيرًا الدرعية.