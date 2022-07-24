نجح العدّاء الجزائري جمال سجاتي، في إهداء الجزائر ميدالية فضية تاريخية ،في نهائي 800 متر للبطولة العالمية لألعاب القوى التي تجرى بولاية أوريغون الأمريكية.

وقال سجاتي عقب التتويج: "أنا سعيد بهذا الانجاز رغم أنني كنت أتوق إلى الذهبية، ولكن المهم هو أنني ظفرت بإحدى الميداليات الثلاث، وأدخلت الفرحة في قلوب الجزائريين والعرب". وأضاف في التصريحات التي نقلها موقع "ميدل أست أونلاين" الإماراتي: "كان السباق قويا ونجحت خطتي في مراقبته قبل أن أنطلق في الأمتار الأخيرة وأكسب الفضية".

كما أعرب المتحدث ذاته، عن خيبة أمله في عدم توفق مواطنه مولى في التواجد بين الثلاثة الأوائل، وأردف:" "كان متوترا، اتفقنا قبل السباق على البقاء في الخلف ومراقبة الكينيين، لكنه أخذ المبادرة منذ البداية، ربما تغيرت خطة المدربين".

وختم:"يبقى الأهم هو أننا حققنا ميدالية على الأقل لبلدنا، ونحن فخورون بذلك".