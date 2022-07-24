تحدث الدولي الجزائري، رياض محرز عن ما ينتظر فريقه مانشستر سيتي خلال الموسم الكروي الجديد، وحذر قائد " الخضر" المنافسين من أن " السكاي بلو" متعطش أكثر من أي وقت مضى من أجل الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في ست سنوات.

وقال رياض الذي جدد عقده مع السيتي إلى غاية عام 2025 في تصريحات نقلتها صحيفة، "ديلي مايل" البريطانية: ""نحن حقا، نريد الفوز مرة أخرى باللقب، عندما يبدأ الموسم، نريد العودة مرة أخرى، هذا هو الدافع الكبير، لم نفكر أبدًا الأمر سيكون سهلاً هذا العام ".

وأردف محرز:" سنستهل الموسم بنسبة 100 في المائة من البداية، لأننا نريد الفوز ونحن مبنيون بهذه العقلية مع ذلك في بعض الأحيان لا تشعر بالرضا في إحدى المباريات وهو ما حدث خلال المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا حينها كنا منهزمين بهدفين دون رّد على أرضية ميداننا".

وبخصوص بقاءه مع " السيتزن" أوضح محرز:" بالطبع تشعر في مانشستر وكأنك في وطنك من الصعب قول هذا، لأنني جئت من منطقة مختلفة، باريس تختلف تمامًا عن مانشستر، ولكن أنا سعيد جدًا للبقاء هنا، أحب النادي وهذا هو المكان الذي أشعر فيه بأفضل ما يكون هنا".

وعن ما قدمه مانشستر سيتي الموسم الماضي وما قبله كشف محرز:" أعتقد أن ما فعلناه في السنوات الأربع أو الخمس الماضية مذهل بالفعل، سيكون من الجيد جدا الاستمرار ومحاولة تحطيم أرقام قياسية أخرى، هل تعلم؟ العام الماضي ، كنا نستحق التأهل لنهائي دوري الأبطال ولم نفعل ذلك، لكن أعتقد أننا سنكون هناك مرة أخرى هذا الموسم".