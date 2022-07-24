24 جولية 2022
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تسليم حافلات جديدة للأندية الصاعدة

رياضة
24 جولية 2022 ()
شاهر.ع
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 تم اليوم بملعب 5 جويلية ،استلام الفرق الصاعدة هذا الموسم إلى مختلق الأقسام الكروية لحافلات جديدة ستكون مخصصة لتنقلاتها خلال الموسم الكروي الجديد.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لفريق مولودية البيض:" تم اليوم الأحد 24 جويلية 2022 استلام الحافلة الخاصة بالنادي، و المهداة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة صعود النادي لحظيرة الرابطة المحترفة الأولى".

و قد أشرف على عملية تسليم الحافلات للأندية المعنية كل من وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبڨاڨ ومستشار رئاسة الجمهورية عبد الحفيظ علاهم".

للإشارة ، فإن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف كان حاضرا خلال عملية التسليم.

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