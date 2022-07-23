قام المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، اليوم الأحد، بتنصيب مدراء مركزيين جدد ويتعلق الأمر بكل من رئيس أمن ولاية بجاية سابقا مراقب عام للشرطة بداوي علي، في منصب مدير شرطة الحدود.

وتم تنصيب رئيس أمن ولاية المدية سابقا مراقب الشرطة علالي عبد الحكيم في منصب مدير الإدارة العامة خلفا لمراقب الشرطة بن خليقة عز الدين الذي استدعى لمهام أخرى.

كما تم تنصب رئيس أمن ولاية سطيف سابقا مراقب الشرطة مراد زناتي في منصب مدير الشرطة القضائية خلفا لمراقب الشرطة شاقور محمد الذي استدعي لمهم أخرى.

بالإضافة إلى تنصيب مديرة المستشفى المركزي للأمن الوطني سابقا مراقب الشرطة ماضي سلمى ولأول مرة بمرسوم رئاسي بصفة مدير الصحة النشاط الاجتماعي والأنشطة الرياضية خلفا لمراقب الشرطة بوأحمد بوبكر الذي استدعي لمهام أخرى.

وتنصيب المفتش الجهوي لشرطة الغرب سابقا مراقب الشرطة بوصلاح يحيي في منصب مدير الموارد البشرية، خلفا لمراقب الشرطة سي محند محند السعيد الذي استدعي لمهام أخرى. وتنصيب مدير الدراسة المكلف بالأمانة العامة للمديرية العامة للأمن الوطني سابقا مراقب الشرطة فيصل حساتي في منصب مدير التكوين خلفا لمراقب الشرطة حمد سرير الذي استدعي لمهام أخرى.