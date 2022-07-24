قام اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل إلى ملعب تيزي وزو. وقام بلعريبي بتنصيب المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الداخلية والأشغال الأولية والثانوية، أشغال السباكة للمدرجات، أشغال الكهرباء وكذا أشغال الربط بقنوات الماء والصرف الصحي، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك.

و حسب المصدر ذاته، طلب بلعريبي إجراء تقييم كامل للأشغال المتبقية الخارجية والداخلية، كما اغتنم الفرصة للوقوف على تثبيت الكراسي .

وفي السياق نفسه، فقد تم منح المؤسسة المنجزة مهلة 60 يوما لتركيب جميع الكراسي بالملعب، ليقوم بتنصيب المؤسسة التي ستقوم بإنجاز أرضية الملعب الرئيسي وملعب ألعاب القوى، والملعب الثانوي. كما أمر الوزير، المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية بضرورة استكمال الأشغال في أقرب وقت وهذا تماشيا مع العقد المبرم.