تمكنت وحدة شرطة ميترو الجزائر من توقيف 138 شخص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، خلال شهر جوان الفارط، حسب ما جاء، اليوم الأحد، في حصيلة لأمن ولاية الجزائر.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في حصيلة شهرية سجلتها وحدة شرطة ميترو الجزائر" والتراموي" خلال شهر جوان الفارط، تتعلق بمختلف النشاطات اليومية التي تقوم بها الوحدة، تمكنت هذه الأخيرة من توقيف (138) شخص مشتبه فيم في قضايا مختلفة تتعلق بحيازة المخدرات، حمل سلاح أبيض محظور والسرقة".

وأضاف البيان أن ذات الوحدة "سجلت خلال نفس الفترة، (9) حوادث مرورية مادية وجسمانية كانت عربة الترامواي طرفا فيها"، كما قامت بـ"(46) تدخل من أجل تقديم يد المساعدة والإسعاف"