مكنت الخرجات الميدانية لمصالح أمن ولاية الجزائر في إطار المخطط الأمني الخاص بموسم اصطياف 2022، من القضاء على 29 حظيرة عشوائية على مستوى شواطئ الجزائر العاصمة، حسب ما جاء، اليوم الأحد، في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر, أن المخطط الأمني الخاص بموسم الاصطياف شمل خرجات ميدانية يومية على مستوى الشواطئ لضمان سلامة المواطن وممتلكاته، وبغرض مكافحة ظاهرة الحظائر العشوائية التي تم استحداثها على مستوى الساحات المحاذية لتلك الفضاءات، وكذا مكافحة ظاهرة كراء مستلزمات الاصطياف بدون رخصة.

كما يرمي هذا المخطط لمحاربة مختلف أشكال الجريمة من استهلاك للمخدرات بمختلف أنواعها وحمل أسلحة بيضاء والبيع غير القانوني في الشواطئ.

وقد أفضت تلك الخرجات الميدانية --يضيف البيان-- إلى "القضاء على (29) حظيرة عشوائية على مستوى الشواطئ وحجز (26) سلاح أبيض محظور و(976) كرسي و(436) مظلية وما يفوق (250) طاولة، كان أصحابها بصدد عرضها للكراء على الشواطئ بطريقة غير قانونية".