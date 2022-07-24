طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مسؤولي كرة القدم في الكاميرون، بتعويض مدرب المنتخب الكاميروني السابق، لتوني كونسيساو، 1.6 مليون أورو بعد إقالته في أعقاب الحصول على المركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وذكرت وكالة رويترز، كان كونسيساو قد اشتكى منتخب الكاميرون للفيفا، مطالبًا بتعويض، بعد الاستغناء عن خدماته في مارس، بعد أسابيع من حصول الكاميرون على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت على أرضها.

وأمرت الفيفا الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بدفع 1350000 أورو إلى المدرب المولود في البرتغال، البالغ عمره 60 عامًا، بسبب انتهاك بنود التعاقد دون مبرر، إضافةً إلى مبالغ إضافية بسبب مستحقات مالية متأخرة.

وكان الاتحاد الكاميروني لكرة القدم قد عين ريغوبير سونغ، اللاعب الدولي السابق، خلفًا لكونسيساو، في تدريب المنتخب الأول، في نهاية فيفري الماضي.