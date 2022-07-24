البروفيسور بن ساعد جمال أخصائي علم الأوبئة والطب الوقائي ورئيس مصلحة الأوبئة بمستشفى ديدوش مراد بقسنطينة، أن بدايات الموجة الخامسة كانت شهر جوان المنصرم، مشيرا أنه تحدث عن الموجة الخامسة في شهر مارس الفارط وعن ضرورة الاستعداد لها، منوه أن الموجة الرابعة كانت أخطر موجة من حيث الخسائر.

وقال البروفيسور بن ساعد، أنه لم نكتشف دخول الموجة الخامسة بسبب أعراض المتحور BA5 الخفيفة، ولم تصل أعراض المتحور " BA5 " إلى الرئتين، وهي محدودة عند عضو الحلق، مؤكدا أننا في بؤرة الوباء وليس في بدايته.

وأضاف، بن ساعد، أننا سنعيش هذا الوباء العالمي لسنين قادمة، ويلزم علينا التعايش معه بالسبل والطرق الوقائية، لم نعد نرى الآن من يلبس الكمامة وأنا ألح على ارتداءها.

وأشار المتحدث، المتحور " BA5 " هو فيروس جزئي لأوميكرون ومن أعراضه الإصابة بحروقات حادة على مستوى الحلق، وجع في الرأس، السعال والحمى، والأبرز في الأعراض هو الإصابة بالفشل وعدم القدرة على التحرك.

وأكد البروفيسور، أخصائي علم الأوبئة والطب الوقائي أن الأشخاص الذين لم يبلغوا 50 عام بإمكانهم تجاوز الأعراض دون خطر، لكن الإشكالية تبقى في نقل الأعراض إلى أصحاب الأمراض المزمنة والشيوخ، الحصيلة اليومية للوباء تنتج لنا 10 أضعاف بسبب نقل الأعراض دون العلم بها، ومن بين مضاعفات الأعراض هو جفاف جسم الإنسان بعد الإصابة بالإسهال تزامنا وإرتفاع درجات الحرارة.

وطلب رئيس مصلحة الأوبئة بمستشفى ديدوش مراد بقسنطينة، بغلق الفضاءات والحدود لم تعد تأتي بنتائج ناجعة.

وأشار، الى أن متحور " BA5 "بالمقارنة مع باقي المتحورات السابقة ، هو الأقل حدة، والموجة الخامسة ستؤكد لنا تراجع حصيلة الوفيات مقارنة مع باقي الموجات السابقة، وهذه موجات كورونا أصبحت تزورنا كل 4 أو 5 أشهر وهو ما سيستوجب علينا قبوله ومواكبته والتعايش معه بذكاء، مؤكدا أن التلقيح يبقى الحل الأبرز والمساعد لتخفيف حدة المرض لكنه لا يستطيع توقيف الإنتشار.