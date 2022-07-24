أعلنت اليوم الأحد، شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" عن وقف عملية التزود بالمياه الشروب عبر بلديتين غرب العاصمة، بسبب أشغال استبدال صمام على قناة رئيسية لنقل المياه الأحد إلى غاية نهاية الأشغال.

وأوضح بيان للمؤسسة، تقام الأشغال على مستوى حي السلام ببلدية خرايسية، وستتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية:

- بلدية بابا حسن: كليا.

- بلدية خرايسية: حي السلام، حي 1432مسكن، ووسط مدينة خرايسية.

وأكدت سيال لزبائنها القاطنين في البلديات المعنية أنّ عملية التزويد بالمياه الشروب ستستأنف تدريجيا الاثنين 25 جويلية 2022.