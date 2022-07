La société des eaux et de l’assainissement d’Alger SEAAL a informé, ce dimanche, ses clients que les travaux de remplacement d’une vanne sur une canalisation principale de transfert d’eau auront lieu, aujourd’hui à partir de 08 :30 jusqu’à l’achèvement des travaux.

La SEAAL a, également, indiqué que ces travaux sont localisés à Hai Essalem, dans la commune de Khraicia et engendreront une suspension de l’alimentation en eau potable, notamment, dans les communes de Baba Hacen en totalité et la commune de Khraicia, précisément au niveau de Hai Essalem, Cité 1432 logements et centre-ville de Khraicia.

la SEAAL a, enfin, précisé que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement durant la journée de demain lundi 25 juillet 2022.