La compagnie nationale de navigation aérienne Air Algérie a annoncé, ce dimanche, des changements dans ses vols depuis et vers l’aéroport de Heathrow en Angleterre.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, Air Algérie a indiqué que suite à la saturation de l'aéroport de Londres Heathrow, qui a impacté la plupart des compagnies aériennes, Air Algérie informe ses passagers à destination et en provenance de Londres des changements suivants:

1- Report du vol du 24/07/2022 au lendemain 25/07/22 comme suit :

-AH2054, Alger - Londres Heathrow du 24/07/2022 devient AH2354Alger – Londres Stansted du 25/07/2022 à 12H50

-AH2055, Londres Heathrow – Alger du 24/07/2022 devient AH2355 Londres Stansted – Alger du 25/07/2022 à 17H00

2- Transfert d’aéroport avec maintien des dates des vols du 26, 29, 30 et 31 /07/2022 comme suit :

-AH2054 Alger - Londres Heathrow devient AH2354 Alger -Londres Stansted à 14h50.

-AH2055 Londres Heathrow - Alger devient AH2355 Londres Stansted -Alger à 19h00.

elle a enfin indiqué qu’elle tiendra ses clients informés de l’évolution de la situation.