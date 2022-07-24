هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة منتسبي الأمن الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية.

وأوضح بيان للأمن الوطني، أنه "بعد تهاني رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الموجهة لقوات الشرطة والتي نقلها وزير الداخلية، الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوم 21 جويلية 2022، بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي، هنأ بدوره الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة منتسبي الأمن الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيس الشرطة الجزائرية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية".

كما نوه، الفريق أول شنقريحة بالمستوى الراقي والتحلي بالانضباط المثالي والاحترافية والأداء المنسجم والمتناسق، لمستخدمي الأمن الوطني المشاركين في الإستعراض العسكري المنظم بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال.