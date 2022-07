Le Parquet du Tribunal de Bir Mourad Raïs a lancé un appel à toute personne ayant été victime du dénommé Belhasni Yakoub, accusé d'escroquerie par l'usurpation d'une fonction réglementée civile et militaire à se rapprocher de ses services.

"En application des dispositions de l'article 17, alinéa 5, du Code de procédure pénale, le Parquet du Tribunal de Bir Mourad Raïs informe le public que le dénommé Belhasni Yakoub, âgé de 22 ans, originaire de la wilaya de Tipasa, repris de justice, se trouvant en Grèce de manière illégale, entre en contact avec des personnes par téléphone pour les escroquer et leur soutirer des sommes d'argent en usurpant une fonction réglementée civile et militaire", lit-on dans l'appel accompagné de la photo dudit individu.

Le Parquet du Tribunal de Bir Mourad Rais "appelle toute personne ayant été victime dudit individu, soit en l'ayant rencontré personnellement ou en ayant eu affaire à lui, au niveau national ou à l'étranger, ou disposant d'informations sur des faits analogues en tant que témoin, à se rapprocher de ses services pour déposer plainte ou faire une déposition".