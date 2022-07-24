وجه الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، تحديا للنوادي الكبرى بإنجلترا، بشأن السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

وقال محرز، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "نريد حقًا الفوز مرة أخرى عندما يبدأ الموسم"، مضيفا أن "قد يكون الأمر سهلًا هذا العام، أو يمكن أن نعاني قليلًا".

وأضاف نجم الجزائر أنه: "حاليا ينتابني شعور رائع، وأعتقد أنني قادر على مواصلة اللعب لفترة طويلة"، و"أشعر أنني في حالة جيدة جدا في الوقت الحالي بسبب طبيعتي وبنيتي الجسدية، كما أنني لم أفقد الريتم، وأنا نحيف، ولم أتغيب عن أي حصة تدريبية طيلة مشواري، كما أنني لم أتعرض لأي إصابة".

وتابع: "سنبدأ الموسم بنسبة 100 بالمائة من قوتنا، ونريد إكماله ونحن نتحلى بتلك العقلية".

وواصل محرز تصريحاته قائلا: "أعتقد أن ما فعلناه في السنوات الأربع أو الخمس الماضية مذهل بالفعل. سيكون من الجيد جدا الاستمرار ومحاولة تحطيم الأرقام القياسية".

وتحدث محرز عن دوري أبطال أوروبا قائلا: "في الموسم الماضي، كنا نستحق بلوغ نهائي دوري الأبطال، صحيح أننا لم نتأهل للنهائي في الموسم الماضي، لكنني أعتقد أننا سنكون هناك هذا الموسم".

وواصل النجم الجزائري "الشئ الأهم هو التأهل للنهائي الأوروبى، لأنها أصعب خطوة، بعدها الأمر يعود أحيانا للحظ، الموهبة، ومن يصنع الفارق".

وخلص: "في بعض الأحيان، لا تشعر بالرضا في إحدى المباريات، لم أفعل ذلك اليوم، وجاء بعض الأشخاص الآخرين وساعدونا على الفوز، هذا ما يدور حوله فريقنا".

ويعد مانشستر سيتي هو حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما جاء ليفربول في المركز الثاني، وحل تشيلسي في المركز الثالث.