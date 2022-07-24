جدول مباريات موسم (2022-2023) للبطولة الوطنية للمحترف الأول في كرة القدم، الذي أسفرت عليه عملية القرعة التي جرت يوم الثلاثاء بمقر الرابطة المحترفة بالجزائر.

الجولة الأولى:

إتحاد الجزائر/مولودية البيض - شبيبة قسنطينة/إتحاد خنشلة - جمعية الشلف/شبيبة القبائل - شباب بلوزداد/هلال شلغوم العيد - نجم مقرة/نادي بارادو- أمل الاربعاء/مولودية وهران إتحاد بسكرة/وفاق سطيف - شبيبة الساورة/مولودية الجزائر.

الجولة الثانية:

إتحاد خنشلة/إتحاد الجزائر - شبيبة القبائل/شباب قسنطينة - ه.شلغوم العيد/جمعية الشلف - نادي بارادو/شباب بلوزداد - مولودية وهران/نجم مقرة - وفاق سطيف/أمل الاربعاء مولودية الجزائر/إتحاد بسكرة - مولودية البيض/شبيبة الساورة.

الجولة الثالثة:

إتحاد الجزائر/شبيبة القبائل - شباب قسنطينة/ه.شلغوم العيد - جمعية الشلف/نادي بارادو - شباب بلوزداد/مولودية وهران - نجم مقرة/وفاق سطيف - أمل الاربعاء/مولودية الجزائر إتحاد بسكرة/شبيبة الساورة - مولودية البيض/إتحاد خنشلة.

الجولة الرابعة:

ه.شلغوم العيد/إتحاد الجزائر - نادي بارادو/شباب قسنطينة - مولودية وهران/جمعية الشلف - وفاق سطيف/شباب بلوزداد - مولودية الجزائر/نجم مقرة - شبيبة الساورة/أمل الاربعاء إتحاد بسكرة/مولودية البيض - شبيبة القبائل/إتحاد خنشلة.

الجولة الخامسة:

إتحاد الجزائر/نادي بارادو- شباب قسنطينة/مولودية وهران - جمعية الشلف/وفاق سطيف - شباب بلوزداد/مولودية الجزائر - نجم مقرة/شبيبة الساورة -أمل الاربعاء/إتحاد بسكرة مولودية البيض/شبيبة القبائل - إتحاد خنشلة/ه.شلغوم العيد.

الجولة السادسة:

مولودية وهران/إتحاد الجزائر - وفاق سطيف/شباب قسنطينة - مولودية الجزائر/جمعية الشلف - شبيبة الساورة/شباب بلوزداد - إتحاد بسكرة/نجم مقرة - أمل الاربعاء/مولودية البيض نادي بارادو/إتحاد خنشلة - ه.شلغوم العيد/شبيبة القبائل.

الجولة السابعة:

إتحاد الجزائر/وفاق سطيف - شباب قسنطينة/مولودية الجزائر - جمعية الشلف/شبيبة الساورة - شباب بلوزداد/إتحاد بسكرة - نجم مقرة/أمل الاربعاء - إتحاد خنشلة/مولودية وهران شبيبة القبائل/نادي بارادو - مولودية البيض/ه.شلغوم العيد.

الجولة الثامنة:

مولودية الجزائر/إتحاد الجزائر - شبيبة الساورة/شباب قسنطينة - إتحاد بسكرة/جمعية الشلف - أمل الاربعاء/شباب بلوزداد - نجم مقرة/مولودية البيض - وفاق سطيف/إتحاد خنشلة مولودية وهران/شبيبة القبائل - نادي بارادو/ه.شلغوم العيد.

الجولة التاسعة:

إتحاد الجزائر/شبيبة الساورة - شباب قسنطينة/إتحاد بسكرة - جمعية الشلف/أمل الاربعاء - شباب بلوزداد/نجم مقرة - مولودية البيض/نادي بارادو - إتحاد خنشلة/مولودية الجزائر شبيبة القبائل/وفاق سطيف - ه.شلغوم العيد/مولودية وهران.

الجولة العاشرة:

إتحاد بسكرة/إتحاد الجزائر - أمل الاربعاء/شباب قسنطينة - نجم مقرة/جمعية الشلف - شباب بلوزداد/مولودية البيض – شبيبة الساورة/إتحاد خنشلة - مولودية الجزائر/شبيبة القبائل وفاق سطيف/ه.شلغوم العيد - مولودية وهران/نادي بارادو.

الجولة الحادية عشرة:

إتحاد الجزائر/أمل الاربعاء - شباب قسنطينة/نجم مقرة - جمعية الشلف/شباب بلوزداد - مولودية البيض/مولودية وهران - إتحاد خنشلة/إتحاد بسكرة - شبيبة القبائل/شبيبة الساورة ه.شلغوم العيد/مولودية الجزائر- نادي بارادو/وفاق سطيف.

الجولة الثانية عشرة:

نجم مقرة/إتحاد الجزائر - شباب بلوزداد/شباب قسنطينة - جمعية الشلف/شباب مولودية البيض- أمل الاربعاء/إتحاد خنشلة - إتحاد بسكرة/شبيبة القبائل - شبيبة الساورة/ه.شلغوم العيد مولودية الجزائر/نادي بارادو - وفاق سطيف/مولودية وهران.

الجولة الثالثة عشرة:

إتحاد الجزائر/شباب بلوزداد - شباب قسنطينة/جمعية الشلف - مولودية البيض/وفاق سطيف - إتحاد خنشلة/نجم مقرة - شبيبة القبائل/أمل الاربعاء - ه.شلغوم العيد/إتحاد بسكرة نادي بارادو/شبيبة الساورة - مولودية وهران/مولودية الجزائر.

الجولة الرابعة عشرة:

جمعية الشلف/إتحاد الجزائر - شباب قسنطينة/مولودية البيض - شباب بلوزداد/إتحاد خنشلة - نجم مقرة/شبيبة القبائل - أمل الاربعاء/ه.شلغوم العيد - إتحاد بسكرة/نادي بارادو شبيبة الساورة/مولودية وهران - مولودية الجزائر/وفاق سطيف.

الجولة الخامسة عشرة:

إتحاد الجزائر/شباب قسنطينة - إتحاد خنشلة/جمعية الشلف - شبيبة القبائل/شباب بلوزداد - ه.شلغوم العيد/نجم مقرة - نادي بارادو/أمل الاربعاء - مولودية وهران/إتحاد بسكرة وفاق سطيف/شبيبة الساورة - مولودية البيض/ مولودية الجزائر.