أحبط حراس السواحل لولاية سكيكدة فجر اليوم الأحد محاولة هجرة غير شرعية لـ16 شخصا حسب ما كشفت عنه الحماية المدنية التي عاين طبيبها الحراقة الـ16 بمقر حراس السواحل بالميناء القديم والذين ينحدرون من مختلف مناطق ولاية سكيكدة.

وحسب نفس المصدر فان الفحوصات الطبية قد أكد على صحة الحراقة إلا واحد منهم يعاني من آلام على مستوى الرجل أعمارهم تتراوح بين 22-36 سنة وتأتي هذه المحاولة بعد إفشال محاولة هجرة لـ 22 شخصا في اقل من 48 ساعة والملاحظ أن حركة الحراقة قد تحركت نقول هذا من خلال المحاولتين المحبطتين على مستوى المياه الإقليمية لولاية سكيكدة.