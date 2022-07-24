كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال أن قرار اتخذ الخميس الماضي يقضي بعدم قطع التيار الكهربائي على جميع بلديات الوطن و بغض النظر عن الديون المترتبة على ذمتها ، و ذلك خدمة لمصلحة المواطن و عدم تعطيل مصالحه .

جاء هذا في الجلسة المنعقدة بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية بسكرة التي جمعت الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بالسلطات المحلية و ممثلي العديد من الهيئات و الفلاحين .

و في سياق رده على سؤال تقدم به رئيس بلدية بسكرة الذي تعرضت هيئته مؤخرا لقطع التموين ، بالمقابل ستكون البلديات مطالبة بتسديد مستحقاتها وعدم التقاعس .

إلى ذلك قال ذات المتحدث انه تقرر خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الطاقة إعادة النظر في الأسعار المطبقة في عمليات الربط حيث ينتظر أن تخضع للمراجعة بما يتلاءم و اسعار السوق الحالية حتى يتسنى لمقاولات الانجاز الوفاء بالتزاماتها و إنهاء الأشغال المسندة اليها خاصة وانه لوحظ عدم الإقبال على انجاز المشاريع بسبب تدني الأسعار المطبقة لأنه من غير المعقول أن تقدم مقاولات الانجاز على العمل بالخسارة على حد قوله .

يذكر أن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز كشف عن برنامج طموح حاول من خلاله تذليل جميع العقبات من خلال الإعلان على جملة من المشاريع التي طالما كانت محل انشغالات سكان الولاية .