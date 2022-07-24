أشرف المدير العام للإذاعة الجزائرية محمد بغالي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة على تنصيب لجنة التحكيم الوطنية الخاصة بمسابقة الأغنية الوطنية للشباب تحت شعار "شباب الجزائر يغني الجزائر.

وأوضح السيد بغالي في كلمته بالمناسبة أن "لجنة التحكيم الوطنية لمسابقة الأغنية الوطنية للشباب والمشكلة من السادة عبد القادر بوعزارة، قويدر بوزيان، سليمان جوادي، محمد روان، بوجمعة عزيري، فيصل مطاوي ، رشيد كتامة حنفي ملياني، وعبد القادر بن دعماش تملك كل الصلاحيات لاختيار رئيسها وصياغة نظامها الداخلي وبأنها ستكون سيدة في قراراتها بدعم من الإذاعة الجزائرية التي ستوفر لها كل ظروف العمل".

و اشار ان "المشاركات باللغة الأمازيغية فاقت كل التوقعات" .

و أكد أن "الإذاعة الجزائرية ستبقى فضاءا مفتوحا للإبداع والمبدعين مجددا الشكر لكل الشركاء المرافقين لهذه المسابقة القيمة والكبيرة التي ترمي إلى إثراء مكتبة الأغاني الوطنية بأغان تستجيب لميولات واهتمامات شباب اليوم".