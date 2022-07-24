أطلقت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين الطبعة الثانية لجائزة "رضا حمياني" للصحافة الاقتصادية 2022، بهدف تشجيع النقاش حول المسائل الاقتصادية من خلال وسائل الإعلام الوطنية، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للكونفدرالية.

و جاء في بيان المنظمة أن "الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين تريد من خلال هذه المبادرة، تشجيع أفضل الاعمال الصحفية التي تعالج القضايا الرئيسية والاشكاليات المتعلقة بعالم المؤسسة والاقتصاد الوطني".

و أوضح البيان بأن كافة الصحفيين المتخصصين في الاقتصاد والعاملين في الوسائل الاعلامية الوطنية يمكنهم المشاركة في هذه المسابقة.

و ستمنح أربع جوائز لأفضل الأعمال في مجالات الصحافة المكتوبة والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية على التوالي.

و اختارت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين لهذه الطبعة موضوع:

"السيادة الاقتصادية و التحديات الثلاثة: الأمن الغذائي، الامن الرقمي و الأمن الطاقي و الرهانات ، القدرات و الإنجازات".

و سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين للجائزة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر حيث سيكافئ الصحفيين على مقالاتهم واستطلاعاتهم وحصصهم وروبورتاجاتهم المنشورة أو المذاعة في الفترة ما بين 1 يناير 2022 و 31 اكتوبر 2022.