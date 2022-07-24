بقلب مفتوح وكلمات تعبّر عن الصدق، يتحدث عمر غريب، المنسق السابق لنادي مولودية الجزائر، عما أثير حوله من كلام يتعلق بتورطه في قضايا فساد.. وبعبارات بسيطة فاقدة للحسابات، يعود عمر غريب، في حوار خاص وحصري لـ"الخبر"، إلى أدق التفاصيل المتعلقة بهذه القضية التي تعتبر إثارتها أمرا غير بريء، ليوجه غريب عبارات الشكر لرئيس الجمهورية على وقوفه لنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب والي وهران، ومن ذلك يبرز مدى أهمية تدخل الرئيس لإعادة الأمور إلى نصابها في المنظومة الكروية.

قضية المتابعة القضائية.. ماهي تفاصيلها وخلفياتها؟

القضية بدأت في 2019، كنا جالسين في أمان الله، حتى وصلنا استدعاء من الشرطة، موجه لعدة أشخاص على غرار مسؤول المالية ورئيس مجلس الإدارة وعمر غريب، استفسرونا عما يقال إن هناك صكا تم تحريره واستفاد منه شخص، وبعد تحريات تم تحويل القضية إلى قاضي التحقيق.

وهل ثبتت الوقائع المتعلقة بهذا الصك؟

لم يتم إثبات أي شيء بعد عدة تحريات، لأنه أصلا لم يكن هناك أي شيء، وقضية الصك كانت مفتعلة من طرف بعض الأطراف التي روجت لإشاعة مغرضة.

ما دافع هؤلاء.. أقصد ممن تقول إنهم وراء الإشاعة المغرضة؟

الهدف من وراء ذلك واضح، هو تلطيخ سمعة الناس، وهناك أيضا الغيرة.. هذه حقيقة، لأن الأمر يتعلق بناد يملك قاعدة شعبية كبيرة جدا، وعمر غريب يزعج هذه الأطراف.. المهم في كل ما حدث ويحدث أن رجال الشرطة، وتحديدا الفرقة الاقتصادية، قاموا بتحرياتهم، وضبطوا ملف القضية وقاموا بتحويله إلى قاضي التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة على مستوى الغرفة الثانية.

وماذا حدث بعد ذلك؟

قاضي التحقيق، حين استدعانا، استمع لأقوالنا جميعا، كنا حوالي خمسة أو ستة أشخاص، وبعدها تم تعيين خبير من طرف العدالة.

متى تم ذلك؟

دعني أسترجع شريط الأحداث، لأنها قضية تعود إلى 2019، والشرطة قامت بتحقيقاتها لفترة طويلة، وقد بدأت القضية بناء على رسالة مجهولة المصدر، يتهمنا فيها صاحبها أو أصحابها بتبديد المال العام إلى جانب تهم أخرى موجهة لنا جميعا، وحتى محافظ الحسابات كان من بين المتهمين.. وحتى أعود لسؤالك، أعتقد أن المحكمة عيّنت الخبير في أوت 2021.. ودعني أعود لاحقا إلى قضية الرسالة المجهولة.

لنواصل الكلام.. ماذا حدث في تلك الفترة؟

في 2020، خضع رئيس مجلس الإدارة السابق، عبد الناصر ألماس، الذي كان وقتها هو المسؤول، لتحريات من طرف الفرقة الاقتصادية للشرطة، واستفسروه إن تم تسجيل خروقات على مستوى حسابات النادي، وقد نفى ألماس ذلك، وطلبت منه الشرطة وقتها أن يقدّم لهم كلامه واعترافاته في وثيقة رسمية.

وهل قام ألماس بذلك؟

بالطبع، ففي مراسلته للشرطة، أكد ألماس أن النادي لا يشهد على مستوى حساباته أي خروقات وهو لا يشكو من أي شيء، ثم أخبرهم في مراسلتهم أنه لو أنهم يقصدون بتحريات عمر غريب أو ثمة شكوك تحوم حوله بخصوص حسابات النادي، فإن عمر غريب، مثلما كتبه ألماس في مراسلته، كان مسؤولا في النادي وكان يقرض نادي مولودية الجزائر من ماله ثم يستعيده بطريقة قانونية، لتقوم مصالح الشرطة، بعد ذلك، بتحويل الملف إلى قاضي التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة الغرفة الثانية.

وخلال الجلسة مع قاضي التحقيق، ماذا حدث؟

قام قاضي التحقيق بتوجيه أسئلة لنا حول القضية، وقام بتحقيقاته ثم انصرفنا جميعا، وبعد ذلك تم تعيين خبير من طرف العدالة، وبقي لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر، لا أتذكر المدة بالتحديد، يعمل ويبحث في الحسابات والملفات والوثائق.. وللتاريخ وللأمانة أيضا، تلقينا استدعاء جديدا من قاضي التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة بتاريخ 23 جانفي 2022، وأخبرنا أن نتائج الخبرة صبّت في صالحنا.. وقال لنا "مبروك عليكم".. وبلغة القانون.. "لا وجه للمتابعة".

هل انتهت القضية عند ذلك الحد؟

لا.. من الناحية القانونية، من حق وكيل الجمهورية الطعن، وهو ما حدث، وتم تحويل ملف القضية إلى غرفة الاتهام على مستوى محكمة تيبازة، وقد اطلعت القاضية على الوثائق، التي تثبت حصولنا على قرار يقضي بـ"لا وجه للمتابعة"، واطلعت أيضا على تقرير الخبرة، وما طلبته هو التدقيق في الخبرة، وبناء عليه، تم تعيين خبير آخر من طرف العدالة، وتم إرساله إلى الشركة للقيام بنفس العمل، وبقينا على ذلك الحال إلى غاية تاريخ 31 ماي 2022، حيث تلقينا استدعاء جديدا من طرف قاضي التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة، أي بعد نحو خمسة أشهر، وأخبرني قاضي التحقيق أن القرار الجديد أيضا يؤكد "لا وجه للمتابعة".

يعني تحوز على قرارين بـ"لا وجه للمتابعة"؟

فعلا، هذه هي الحقيقة، فحين أخبرني قاضي التحقيق أن القرار الجديد يقضي أيضا بعدم وجود وجه للمتابعة، طلبت وثيقة رسمية من قاضي التحقيق لمحكمة الشراڤة الغرفة الثانية، وقد منحني إياها، وهذا إجراء قانوني، وبعد ذلك، تم تحويل القضية إلى قاضية محكمة تيبازة التي طلبت التدقيق في الخبرة، وبدورها قامت القاضية على مستوى محكمة تيبازة بتحويلها إلى محكمة الجنح بالشراڤة، ونحن ننتظر جلسة المحاكمة وهو إجراء طبيعي وقانوني من أجل غلق الملف نهائيا، وهي قضية، للتذكير، تعود لسنة 2019.

متى سيتم ذلك؟

ليس لديّ تأكيد بالتاريخ.. هناك مَن يتكلم عن تاريخ معيّن، لكن لا يمكنني تأكيد تاريخ لم يتم الإعلان عنه بعد، أنا أتحدث بالرسميات، وسأخبركم بتاريخ الجلسة حين تشعرني المحكمة بذلك رسميا.

نفهم من كلامك أن إثارة القضية من جديد بـ"مغالطات" مثلما تشرحه الآن، ليس بريئا؟

هناك حتما خلفية لإثارة القضية بهذه المغالطات بدافع الغيرة.. ما أريده، بل وأحرص عليه، هو تنوير الرأي العام والمسؤولين، لأن النقطة المهمة في القضية عدم وجود شاك.. أين هو هذا الشاكي.. الأمر يتعلق بمجرد رسالة مجهولة.. ثم إن السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أحييه، حين تولى مهامه كرئيس للجمهورية، قال إن فتح تحقيقات بموجب رسائل مجهولة "ما كاش منها"، بمعنى أن ذلك لن يكون مقبولا مستقبلا.. لأن الأمر أصبح سهلا.. يمكن أن نُلفق تهما بناء على أكاذيب لأي شخص بمجرد رسالة مجهولة المصدر.

بقيت المحطة الأخيرة على مستوى محكمة الشراڤة..؟

يوم الجلسة.. في 21 أو 1 أو في 10 من أي شهر، سنكون حاضرين، لكن أطرح سؤالا.. مَن سيشهد ضدنا؟.. لا يوجد من سيقول إن عمر اختلس أو أنا المتهمين اختلسوا.. الحمد لله أن الجميع يعلم أن عمر غريب كان يجلب أموالا لنادي مولودية الجزائر، ثم إن وثيقة البراءة التي نحوز عليها، يسبقها تدوين كل الاتهامات التي وُجهت لنا.. منها تبديد أموال عمومية واستعمال الختم وغير ذلك.. وتتنهي الوثيقة بتبرئتنا من كل تلك التهم.. لكن هناك أشخاصا يريدون، بل يحرصون على تلطيخ صورة عمر غريب، لأن عمر غريب يزعجهم.

لماذا تزعجهم..؟

هؤلاء لا يحبون الحقيقة وكلامي يؤلم الأشخاص الذين لا يحبون الحقيقة.. وعمر غريب يتكلم وسيبقى يتكلم عن كرة القدم، لأن الأمر يتعلق ببلدي الذي أحبه.. وحين أذكر دائما رئيس الجمهورية وأقول دائما إن السيد الرئيس يجب أن يتدخل، فذلك ليس من فراغ، فالشعب الجزائري يتنفس كرة القدم، ودون رئيس الجمهورية لا يمكن لنا أن نتقدم، والدليل ما حدث في الألعاب المتوسطية بوهران، فقد نجحت الطبعة بفضل رئيس الجمهورية "ويكثّر خيرو".. فلولا السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أشكره كثيرا، لم يكن لدورة وهران أن تنجح، ولا يفوتني أن أحيي بالمناسبة السيد سعيود والي وهران، الذي قام بعمل كبير وهو يستحق، حسب تقديري، تكريما من رئيس الجمهورية.

يبدو أن إثارة القضية من جديد حزّت في نفسك؟

أنا إنسان نظيف.. ولست بمفسد، وفي حياتي لم أتهم أشخاصا بالفساد، ونحن نحب بلدنا كثيرا.. يا ناس، حين أتحدث عن كرة القدم، فذلك من باب التنبيه، ولست بصدد قول أشياء قبيحة، وأنا أحب الخير لبلدي، وما أريده هو تنوير الرأي العام وفقط، والقول إن أشخاصا يشنون حملة ضد عمر.. وأقول لهؤلاء إن الناس يحبون عمر، وعمر يحب كل الناس.. كل الجزائريين يحبون عمر غريب.. مَن لا يحب عمر غريب، فاعلم بأنها غيرة من طرفه وبأنني أزعجه.

لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟

لأن هؤلاء يخافون أن أعود لتسيير مولودية الجزائر، فيقولون حتما.. علينا تلطيخ سمعته.. أنا شخص يتحدث من قلبه عن مولودية الجزائرية وعن كرة القدم في الجزائر، وأي مسؤول، صغير أو كبير، يدرك ويعلم بأن كلامي نابع من القلب دون خلفيات.. لذلك أقول لمَن يسعون لتلطيخ سمعتي إنهم تجاوزوا الحدود.. أنا إنسان ولدي عائلة وأولاد، من العيب عليهم القيام بمثل هذه التصرفات.. وما يقولونه من كلام لا ينطبق على عمر غريب، لأنني جزائري وأحب بلدي كثيرا وأحب فريقي مولودية الجزائر والله يشهد بذلك، لأنني لا أحب سوى الخير لفريقي.. لكن للأسف، منطلق بعض الناس هو المصلحة.

النادي الذي سبق لك تسييره والتتويج معه بألقاب؟

تعلم ويعلم الجميع أنني سيّرت مولودية الجزائر في فترة لم يكن هناك أموال، لم يكن هناك شركة وطنية، ومع ذلك كانت المولودية بـ"الطبع والشان"، فقد كنت أجلب الأموال من الأحباب والرجال.. اليوم بالأموال وأنت.. لا داعي لأن أكمل..

ألا ترى بأن تهم تبديد المال العام وغيرها من التهم، وفي هذا الوقت بالذات، لها هدف معين؟

بالتأكيد هناك هدف وخلفية مثلما سبق وأن قلت، والحقيقة أن الخلفية واضحة.. عمر غريب يزعج هؤلاء.. ففي كل مرة أظهر على شاشة التلفزيون تحدث حالة طوارئ وفزع كبيرين، رغم أنني لا أقول سوى الحق.. أنا وطني.. لقد شاهدوني مرة في قناة وبعدها في قناة ثم في قناة أخرى فتملّكهم الخوف.. أنا عمر غريب "حاجة مبيوعة".. أنا الناس يشاهدونني، أما هؤلاء فيحرصون على صُنع الحدث بعمر غريب.. إنهم يريدون تشويه صورة عمر غريب ولا يمكنهم ذلك، لأن عمر غريب رجل وسأبقى كذلك وأقول كلمة الحق حتى أموت.

كلمة أخيرة؟

الحمد لله نحن مع عدالة جزائرية وليست أجنبية.. أنا في بلدي وأتكلم وأقول كلمة حق، ولا أتحدث وأنا من وراء البحار.. أنا أقول كلمة الحق وفي حياتي لم أشتم بلدي.. والحمد لله أن العدالة الجزائرية أنصفتنا وأنا أشكرهم كثيرا.. لأن الموجودين على مستوى العدالة لهم مستوى وشهادات عليا.. ولم يأتوا ليظلموا الناس أو تشويه صورتهم.. وأشكركم أنتم جريدة "الخبر" على الفضاء الذي خصصتموه لي.