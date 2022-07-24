تنظم الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ملتقى وطني وطني بتاريخ 27 جويلية 2020 في فندق الشيراطون نادي الصنوبر: تحت عنوان عقود الترقية العقارية إشكالات و عراقيل

وحسب بيان لها، ‏ستشهد هذه التظاهرة مشاركة الجهات المعنية التي تتعلق بنشاط الترقية العقارية من: ‏موثقيين، مرقين عقاريين، ممثلين الحفظ العقاري وكذا شركات ‏التأمين، المؤسسات المالية والبنوك. ‏سيتمخض عن هذا الملتقى توصية ترفع إلى السلطات العامة المتخصصة ‏في هذا المجال من أجل خلق ديناميكية جديدة و إيجابية في نشاط الترقية العقارية في الجزائر . ‏

كما يهدف هذا الملتقى، حسب نفس المصدر، من خلال تبادل متعمق إلى تحديد المشاكل والعقبات المتعلقة بعقود الترقية ‏العقارية من الناحية القانونية والإدارية والمالية، وتقديم الاقتراحات والحلول لها.