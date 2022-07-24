تنظم الغرفة الجهوية لموثقي الوسط ملتقى وطني وطني بتاريخ 27 جويلية 2020 في فندق الشيراطون نادي الصنوبر: تحت عنوان عقود الترقية العقارية إشكالات و عراقيل
وحسب بيان لها، ستشهد هذه التظاهرة مشاركة الجهات المعنية التي تتعلق بنشاط الترقية العقارية من: موثقيين، مرقين عقاريين، ممثلين الحفظ العقاري وكذا شركات التأمين، المؤسسات المالية والبنوك. سيتمخض عن هذا الملتقى توصية ترفع إلى السلطات العامة المتخصصة في هذا المجال من أجل خلق ديناميكية جديدة و إيجابية في نشاط الترقية العقارية في الجزائر .
كما يهدف هذا الملتقى، حسب نفس المصدر، من خلال تبادل متعمق إلى تحديد المشاكل والعقبات المتعلقة بعقود الترقية العقارية من الناحية القانونية والإدارية والمالية، وتقديم الاقتراحات والحلول لها.