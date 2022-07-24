26 أصيب ستة وعشرون شخصا في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 22 مكرر في ولاية تلمسان.

وأوضح مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث المروري الذي نجم عن اصطدام بين شاحنة صهريج وحافلة صغيرة لنقل المسافرين وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 22 مكرر الرابط بين مدينتي أولاد ميمون وتلمسان بالضبط على مستوى حي المضيق في بلدية شتوان.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث أسفر عن إصابة ستة وعشرين شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل الحماية المدنية في عين المكان وتحويلهم إلى أقرب مؤسسة صحية.

من جهتها فتحت السرية الاقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بتلمسان تحقيقا لتحديد ملابسات وظروف وقوع هذا الحادث المروري.