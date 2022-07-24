حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين من موجة حر شديدة ستجتاح الولايات الساحلية لشرق البلاد وأخرى بغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن موجة حرارة شديدة ستميز الطقس طوال نهار اليوم وتمتد إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الثلاثاء، بولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن ولايات عين الدفلى، الشلف وغليزان، ستشهد يومي الإثنين والثلاثاء، ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، ستتراوح ما بين 43 و44 درجة.

بالإضافة إلى ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و40 درجة.