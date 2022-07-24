انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الإثنين، في ظل مخاوف من حدوث ركود اقتصادي، الأمر الذي قد يؤثر على الطلب العالمي على الذهب الأسود.

واستناد إلى بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.75 بالمائة إلى 97.64 دولار للبرميل. في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.74 بالمائة إلى 93.97 دولار للبرميل.

ويواصل المتعاملون في أسواق الطاقة تقييم آفاق الطلب على النفط في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، إذ أن مساعي البنوك المركزية العالمية لكبح تسارع التضخم قد تؤدي إلى الركود.