كشفت تقارير إعلامية تونسية خلال الساعات القليلة الماضية، أن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يتجه لخوض أول تجربة احترافية له في مشواره والتي من المنتظر أن تكون عبر بوابة الترجي التونسي.

وكشف موقع" نسمة سبور"، أن رياض بن عياد يتواجد في تونس العاصمة منذ أمس الأحد، تمهيدا لجلوسه مع رئيس الترجي التونسي حمدي المدب الذي دخل في مفاوضات أولية منذ مدة مع رئيس نادي بارادو خير الدين زطشي، حيث لعب بن عياد الموسم المنقضي في صفوف وفاق سطيف على سبيل الإعارة مسجلا سبعة أهداف، وهو ما جعله ضمن صفوف المنتخب الوطني الأول.

يذكر، أن بن عياد صاحب الـ25 عاما خاض مواجهتين مع "الخضر"وكان ذلك أمام تنزانيا وإيران.