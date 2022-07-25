أظهرت نتيجة الفحوصات التي أجريت على المشاركين في بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليا في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة إيجابية إصابة حوالي 58 شخصا قبيل ختام المسابقات الثمان النهائية، وفقا لمنظمي البطولة.

وأعلنت المتحدثة باسم الاتحاد الدولي لألعاب القوى جاكي بروك- دويل في يوجين أمس الأحد أنه في الإجمال كانت نتيجة فحوصات عشرة رياضيين إيجابية، من بينهم ثلاثة أجبروا على الانسحاب قبل أن يخوضوا منافساتهم.

ومنذ بدايتها في 15 جويلية الجاري، شارك حوالي 1700 رياضي في بطولة العالم في ولاية أوريجون في غربي الولايات المتحدة.