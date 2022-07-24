قام 326.406 طالب، أي ما يمثل نسبة 94,51 بالمائة من حاملي شهادة البكالوريا (دورة جوان 2022) بالتسجيلات الأولية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المخصصة لهذا الغرض، حسب ما علم اليوم الإثنين لدى الوزارة.

وأوضح ذات المصدر، أنه من مجموع 345.382 ناجح في شهادة البكالوريا، قام 326.406 طالب بتسجيلاتهم الأولية عبر الخط، وهو ما يعادل 94,51 بالمائة من مجموع الحاصلين الجدد على البكالوريا، مبرزا أن هذه النسبة سترتفع عقب انتهاء المدة المحددة لتأكيد التسجيلات الأولية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أوضحت أن عملية التسجيل الأولي تتم من خلال ملء بطاقة الرغبات عبر الخط من خلال العنوان الإلكتروني https://www.orientation-esi.dz.، مشيرة إلى ضرورة ملء بطاقة الرغبات كمرحلة أولى وتصفح وطبع قائمة كل الشعب المسموح للطالب الترشح فيها.

وأوضحت أن التسجيل في بطاقة الرغبات يتم وفق ترتيب تنازلي لستة (06) اختيارات على الأقل إلى عشرة (10) على الأكثر، مع تحديد على الأقل مسارين (02) من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.

أما عن نتائج التوجيهات، فإنها توضع عبر الخط يوم 3 أوت القادم مساء لتبدأ بعدها (من 4 إلى 8 أوت 2022) المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة.