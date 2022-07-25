كشف تقرير بريطاني، عن وثائق لشركة غوغل، أنها قدمت أجهزة ذكاء اصطناعي للكيان الصهيوني عبر اتفاقية مثيرة للجدل، وهي "مشروع نيمبس".

وحسب التقرير الذي أعده سام بيدل ونشره موقع "ذي إنترسيبت"، نقلته "القدس العربي" أنه نظام برمجة سحابية تم بناؤه بشكل مشترك بين غوغل وأمازون، وهو مشروع يهدف لتقديم حلول سحابية شاملة للحكومية ووزارة الدفاع الصهيونية، إلا أن مهندسي غوغل يفكرون بشكل دائم حول إمكانية خدمة هذا المشروع للاحتلال في الضفة الغربية.

وفي تحليل لوثائق اطّلع عليها الموقع، وحصل عليها من خلال المصادر المتاحة على بوابة تعليمية مخصصة للمتدربين في مشروع "نيمبس"، كشفت عن تقديم غوغل مجموعة كاملة من أدوات التعلم والذكاء الاصطناعي المتاحة على خدمتها "غوغل كلاود بلاتفورم" (منصة غوغل السحابية)، ولا تكشف الوثائق عن الطريقة التي سيتم فيها استخدام "نيمبس"، إلا أن الوثائق تظهر أن الخدمة السحابية الجديدة ستعطي للكيان القدرة على اكتشاف الوجوه والتصنيف الآلي للصور وتحليل المشاعر والمتابعة، بل أنه قادر على تحليل المشاعر البادية في الصور والكتابة وطريقة الكلام.

والخدمة السحابية الجديدة ستعطي للاحتلال القدرة على اكتشاف الوجوه والتصنيف الآلي للصور وتحليل المشاعر والمتابعة، وهذا يعزز قدرات الكيان في مراقبة الفلسطينيين

وقدم الوثائق التي حصل عليها الموقع ولأول مرة، الملامح للخدمة السحابية التي قُدمت عبر "نيمبس" وباستثناء المعلومات التي تشير لوجوده، فإن المشروع ظل لغزا حتى للذين عملوا على تصميمه، وفي 2020.

وتكشف المواد التي حصل عليها الموقع، أن غوغل قدمت إنجازات للحكومة الصهيونية حول كيفية اكتشاف المشاعر، وهو شكل من أشكال التعلم الآلي الذي فقد مصداقيته. وتزعم غوغل أن نظامها قادر على اكتشاف المشاعر الداخلية من وجه الشخص وبياناته.

ولم ترد شركة غوغل على طلب من الموقع للتعليق على التقرير.