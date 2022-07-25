تمكن عناصر أمن دائرة فرجيوة ولاية ميلة من توقيف شخص وحجز 2466 وحدة من المؤثرات العقلية و5.91 غرام من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج بفرجيوة ميلة.

والعملية جاءت على إثر معلومات تحصل عليها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فرجيوة مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بحي هواري بومدين فرجيوة مستغلا مسكنه العائلي لتخزينها، على إثر ذلك تم وضع خطة ميدانية مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 27 سنة.

بالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه حيث عثر عناصر الشرطة على 2466 وحدة من المؤثراث العقلية و5.91 غرام من المخدرات بالإضافة إلى 27000,00 دج من عائدات الترويج.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بفرجيوة.