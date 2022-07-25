تجاوزت مستحقات مديرية توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة (الجزائر العاصمة) اتجاه زبائنها الذين لم يسددوا فواتيرهم 4.44 مليار دج بنهاية شهر جوان، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للمديرية.

وأوضحت هذه المديرية المحلية التابعة للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز-توزيع"، أن هذه المستحقات تتوزع على 2.15 مليار دج كديون للزبائن العاديين وما يقارب 0.42 مليار دج كديون للقطاع الاقتصادي وأزيد من 1.27 مليار دج خاصة بديون القطاع العام.

وأكد البيان، أن هذه الديون المتراكمة على عاتق الزبائن منذ العام المنصرم أصبحت "تثقل كاهل الشركة وتعيقها عن تجسيد مشاريعها التنموية الخاصة بتطوير شبكات الكهرباء والغاز".

وعليه، تدعو المديرية زبائنها من مواطنين ومؤسسات إلى تسديد مستحقاتهم في أقرب الآجال عبر التقرب من وكلاتها التجارية السبع أو من خلال الدفع الالكتروني أو على مستوى مكاتب البريد.