تؤكد الجزائر ما نشرته التقارير الدولية والمواقع المتخصصة في القطاع النفطي، أنّها المورد الطاقوي ذو مصداقية لأوروبا، خاصة في فترات الأزمات، كما هو الشأن بالنسبة للأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى انقطاع الغاز من موسكو نحو دول القارة الأوروبية، الأمر الذي جعل الجزائر في مقدمة قائمة البلدان الملتزمة باتفاقيات التعاقدية مع زبائنها.

ضمن هذا التوجّه، تذهب سوناطراك، ومن خلفها وزارة الطاقة، إلى تجسيد حقيقي لتنويع الشركاء والزبائن وطرح معادلة الشراكة الندية وتحقيق الربح المشترك في خانة الأولويات، بعيدا عن تفضيل شريك أو زبون معين بناء على معايير أخرى، ما يجعل الطرف الجزائري في موقع قوة في المفاوضات على صفقات الشراكة، ذات العلاقة بالتصدير أو الاستثمار على السواء.

قال الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمان عية، إنّ الكميات الإضافية للصادرات الغازية الجزائرية نحو إيطاليا مهمة، مشيرا إلى أن الكمية التي تقدر بـ4 مليار متر مكعب من الغاز، تأخذ أبعادا أخرى تتعدى الجوانب التجارية والاقتصادية، على الرغم من كونها ستضيف مداخيل جديدة لمجمع سوناطراك وللخزينة العمومية، وتساهم في تحقيق التوازن المنشود في الميزانية.

وذكر عبد الرحمان عية، في تصريحه لـ"الخبر"، أن هذه الزيادة في الصادرات الغازية تندرج ضمن الأهداف التسويقية في مرحلة معينة، تحيط بالقطاع الطاقوي في القارة الأوروبية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، على إثر توقف الإمدادات الغازية من موسكو، إذ تؤكد هذه الخطوة على أنّ مكانة الجزائر وتواجدها كمورد هام واستراتيجي ذو مصداقية لإيطاليا، ومن ورائها لأوروبا أيضا، واعتبرها بمنقذ لبلدان الضفة الشمالية من المتوسط.

وأوضح دكتور الاقتصاد بجامعة الجزائر أنّ تغطية الكميات الإضافية من الغاز نحو إيطاليا لن تكون صعبة على مجمع سوناطراك، متوقعا أن يوفرها من المخزون أو عبر تخفيض الكميات الموجهة لزبائن آخرين، كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا، ضمن ما تنص عليه العقود الثنائية بين الجزائر ومدريد، فضلا عن إمكانية اقتطاعه من الاستهلاك المحلي من الغاز الموجه لإنتاج الكهرباء، بناء على اعتماد على النموذج الطاقوي الجديد، وعبر الاستفادة من المرحلة الحالية التي ينكمش خلالها الاستهلاك الداخلي للغاز.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي بوبكر سلامي، إنّ التجارب السابقة تؤكد على وفاء الجزائر ومجمع سوناطراك بكل التزاماته التعاقدية مع زبائنها، باعتراف جميع الشركاء. وعلى هذا الأساس، فإنّ الإعلان عن هذا الاتفاق يعكس تحضير سوناطراك لهذه الكمية الإضافية من الغاز، مشيرا إلى الاستكشافات الطاقوية الأخيرة، فضلا عن توفر المخزون من احتياطات الغاز في الحقول الوطنية، ووجود الإمكانيات التقنية في مجال الاستخراج والنقل عبر شبكات الأنابيب، بداية من حقل حاسي الرمل وحاسي مسعود، وصولا إلى الخط البحري الرابط بين الجزائر وإيطاليا.

وتوقع المتحدث أن تستفيد إيطاليا في الصفقة الأخيرة من أسعار تفاضلية، تشير إليها الرعاية السياسية للاتفاقيات الاقتصادية والطاقوية الموقعة، إلاّ أنه أشار إلى تحقيق سوناطراك والخزينة العمومية الجزائرية لمداخيل إضافية، من وراء بيع 4 مليار متر مكعب إضافي من الغاز، بينما من المتوقع أن تدعم هذه الاتفاقيات بصفقات مستقبلية، تجعل إيطاليا الزبون الأول للجزائر على حساب زبائن آخرين من بلدان القارة الأوروبية، لاسيما في ظل تراجع مكانة زبائن آخرين خلال هذه المرحلة.