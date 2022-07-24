يشتكي منتجو البطاطا هذه الأيام من كساد منتوجهم وتراجع الأسعار تحت سعر التكلفة، ما يحملهم خسائر كبيرة جعلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تدعو مؤسسة المتوسطية للتبريد من أجل اقتناء هذا المنتوج وتخزينه لضبط السوق وحماية هذه الشعبة.

يعاني منتجو البطاطا في عدة ولايات هذه الأيام من كساد المنتوج الذي بات معرضا للتلف بفعل الحرارة الشديدة وقلة الطلب، الأمر الذي جعل الأسعار تتراجع إلى مستويات دنيا وتتراوح بين 30 و35 دينارا للكيلوغرام في أسواق الجملة.

وأشار رئيس المجلس المهني لمنتجي البطاطا لولاية ميلة، عادل قربة، في تصريح لـ"الخبر" إلى أن مشاكل كثيرة واجهت المنتجين هذا العام وجب تدخل الحكومة لتذليلها وحلها وبالتالي مرافقة الفلاحين لحماية هذه الشعبة، ومن ذلك، حسبه، تراجع المردودية إلى حدود 300 إلى 400 قنطار للهكتار بعدما كانت تتجاوز 550 قنطار للهكتار، إضافة إلى نقص مياه السقي بفعل الجفاف، مؤكدا أن سعر البيع في السوق منخفض بسبب الإنتاج الكبير للبطاطا ما بعد الموسمية هذا العام وتراجع الطلب مع أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح قربة أن التخزين غير منتظم خصوصا بعد حملات محاربة المضاربة العام الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاق موجود مع مؤسسة المتوسطية للتبريد لاقتناء المنتوج وتخزينه، مطالبا بتدخل استعجالي لتطبيق هذا الاتفاق واستقبال المنتوج بالحمولة، أمام ارتفاع درجات الحرارة واستحالة ترك المنتوج في الأرض لأيام أخرى لتفادي التلف، ما يستدعي، حسبه، توفير وسائل وإمكانيات وإجراءات استعجالية لاستقبال فائض المنتوج قبل تضرر الفلاحين، مضيفا أن مخازن عين مليلة لايمكنها استقبال كل إنتاج ميلة وسكيكدة وسطيف، مع ضرورة توفير لوازم التوظيب وهيكلة غرف التبريد لضبط الإنتاج وتوفيره في فترة الفراغ في شهري أكتوبر ونوفمبر لتشجيع المنتجين وضمان استمرارهم في النشاط.

وأورد رئيس المجلس المهني لمنتجي البطاطا لولاية ميلة أن سعر التكلفة ارتفع هذا العام كثيرا انطلاقا من المازوت إلى السماد الذي بلغ 14500 دينار للقنطار، الأمر الذي رفع التكلفة إلى 50 و55 دينارا للكيلوغرام، فيما يضطر الفلاح لبيع الكيلوغرام من البطاطا بسعر ما بين 30 و40 دينارا للكيلوغرام، لكنه يجدها حتى 60 و70 دينارا للكيلوغرام في بعض الولايات وأيضا 80 و85 دينارا في الولايات الداخلية والجنوبية، ما يكشف، حسبه، وجود مضاربة من طرف بعض التجار "الخرابة" الذين يستغلون هذا الوضع بفعل احتكارهم السوق، مقترحا تدخل الدواوين لضبط الأسعار، لأن سعر البطاطا لا يتجاوز 30 دينارا للكيوغرام في سوق شلغوم العيد، والشاحنة تمكث يومين لتسويق شحنتها، خصوصا وأن المنتوج سيتناقص بعد 20 أوت القادم وضرورة اللجوء للتخزين لسد فترة الفراغ بين سبتمبر وأكتوبر.

من جهة أخرى، أكد أحد الفلاحين المنتجين بمنطقة وادي البردي بولاية البويرة أن الفلاحين يشتكون من صعوبة تسويق منتوج البطاطا وتراجع الأسعار في المزارع إلى 30 دينارا للكيلوغرام، الأمر الذي جعل مديرية المصالح الفلاحية لولاية البويرة تجمع المنتجين مع أصحاب المخازن ومسؤولي المتوسطية للتبريد نهاية هذا الأسبوع لتسوية هذا المشكل وتفادي تحميل الفلاح خسائر كبيرة وتراجع هذه الشعبة بعد تقلص المساحات المغروسة.

وأشار بوزيد إلى أن عقودا أمضيت مع مؤسسة المتوسطية للتبريد لاقتناء البطاطا بسعر 55 دينارا للكيلوغرام، مع الاستعانة بغرف التبريد الخاصة لاستقبال كل المنتوج في ظرف قياسي كون الوقت محدودا.

قدماني: سنلتقي بالوزير لطرح مشاكل منتجي البطاطا

أكد رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطا، أحسن قدماني، أن البطاطا حاليا في مرحلة ما بعد الموسمية بمناطق الهضاب العليا كالبويرة وميلة وتبسة وآفلو وأم البواقي بعد انتهاء البطاطا الموسمية، مشيرا إلى أن الإنتاج متوفر إلى غاية شهر سبتمبر، رغم مشاكل الجفاف ونقص المياه وكذا غلاء المدخرات والأسمدة، ما ساهم في ارتفاع التكلفة إلى 140 مليون للهكتار، أي بمعدل 50 دينارا للكيلوغرام.

وأشار قدماني إلى وجود برنامج منذ شهر تقريبا مع مؤسسة المتوسطية للتبريد لاستقبال المنتوج بسعر حوالي 55 دينارا للكيلوغرام، بعد مراسلة غرف الفلاحة واتحاد الفلاحين للتعريف بهذه الإجراءات.

واقترح المتحدث أن تتكفل الدولة بالضبط والتنظيم وترك الفلاح في مهام الإنتاج لتأطير هذه الشعبة الإستراتيجية وتفادي المضاربة والاحتكار، متوقعا إنتاج 10 ملايين قنطار من البطاطا خلال مرحلة ما بعد الموسمية، ما يستدعي، حسب قدماني، الإسراع لإمضاء عقود الإنتاج مع المتوسطية للتبريد لحماية المنتجين وتفادي تناقص أعدادهم من سنة إلى أخرى، بعدما باتت الأراضي المغروسة ما بين 140 و160 ألف هكتار، مع استحداث قطب ثان في الصحراء بولاية المنيعة، حيث تضاعفت المساحات المغروسة في ظرف ثلاث سنوات من 500 هكتار إلى 5 آلاف هكتار، مؤكدا تنظيم لقاء مع وزير الفلاحة الأسبوع المقبل لدراسة ظروف هذه الشعبة وآليات تنظيمها وضبطها.

قدرات التخزين تتجاوز 150 ألف طن لدى المتوسطية للتبريد

اعتبر الرئيس المدير العام لمؤسسة المتوسطية للتبريد، جعفر شيبوب، تخزين فائض منتوج البطاطا من سياسة وزارة الفلاحة للحفاظ على قدرات الفلاحين وتجنيبهم الخسارة وتلف منتوجهم، وكذا ضبط السوق وتوفير مخزون لفترة الفراغ بالتنسيق مع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، مؤكدا تسخير منذ شهر جوان الفارط قدرات تخزين تتجاوز 150 ألف طن لدى المؤسسة وأيضا المتعاملين الخواص، بعد توجيهات السلطات لاستقبال منتوج الفلاحين القابل للتخزين، حسب الشروط المطلوبة ومن ذلك نوعية المنتوج وعدم قبول منتوج الجملة في التخزين.