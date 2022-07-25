قامت، اليوم الإثنين، المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعملية في شاطئ الأندلسيات بولاية وهران من أجل رفع المخالفات القانونية المتعلقة بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ.

ووفق بيان ذات الهيئة فقد تم رصد المضايقات والصعوبات التي يتعرض لها المصطافون، حيث تم هذا حجز 53 كرسي، 18 طاولة و06 مظلات شمسية مستغلة بطريقة غير قانونية.

وأضاف ذات البيان أنه تم خلال الأسبوع الفارط في نفس الشاطئ حجز حوالي 80 كرسي، 21 طاولة و16 مظلة شمسية، كما تمت مراقبة رخصة الكراء والوثائق القانونية.

وحسب البيان فإن العملية متواصلة بكل الشواطئ التابعة لذات المصالح وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.