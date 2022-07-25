تتواصل أشغال رفع العربات المتضررة وتجديد السكة الحديدية جراء انحراف قطار بضائع، يوم الجمعة الماضي، بمنطقة القادرية في ولاية البويرة.

وحسب بيان الشركة الوطنية للنقل بالسك الحديدية فإن فرق الصيانة التابعة لها تعمل 24/24 ساعة وبوتيرة عالية وذلك من أجل إنهاء الأشغال، وتجهيز السكة الحديدية واستئناف حركة سير القطارات بشكل عادي في أقرب وقت ممكن.

وحسب ذات المصدر فقد تمت مباشرة الأشغال على جهتين، الأولى من الجهة الشرقية وتشرف عليها فرقة ناحية قسنطينة، أما الجهة الغربية تشرف عليها فرقة ناحية الجزائر، المدعمتين بآليات وعتاد مخصص لهذا النوع من الحوادث.

وما صعب من مهمة الفرق هو تواجدها وسط غابة وأحراش وعلى ارتفاع عالي، بالإضافة للحرارة الشديدة التي تتعدى 40 درجة مئوية.

وأكد الشركة في بيانها أنه سيتم إعلام الزبائن بموعد استئناف سير القطارات حال انتهاء الأشغال.