Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été reçu, lundi à Damas, par le président syrien, Bachar Al-Assad, à qui il a remis un message écrit du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

Le président Bachar Al-Assad a exprimé "ses remerciements et sa profonde gratitude à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune, mettant en avant les sentiments d'estime, de gratitude et de confiance que voue la Syrie à l'Algérie, peuple et gouvernement, au regard des liens historiques étroits liant les deux pays et peuples frères et des positions constructives et positives de l'Algérie vis-à-vis de la crise syrienne depuis son début", note la même source.

La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de fraternité et de coopération historiques entre les deux pays et de procéder à un échange de vues et d'analyses sur la situation actuelle sur la scène arabe et les perspectives de renforcement des relations entre les pays de la région pour leur permettre de relever les défis communs qui se posent dans divers domaines, a précisé le communiqué.