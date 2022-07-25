كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إسلام سليماني، مرشح للعودة إلى "الليغ 1" خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما نقلت "ليكيب" فإن نادي بريست، الناشط في الدوري الممتاز، مهتم بضم صاحب الـ34 عاما من أجل تدعيم خطه الهجومي.

ويعيش الدولي الجزائري أوضاعا صعبة في نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي منذ عودته من المشاركة في كأس أمم إفريقيا الماضية، بعد خلافه مع المدرب روبين أموريم ما جعل التعايش بين الرجلين مستحيلا، وهو ما حتم على ابن عين البنيان إيجاد ناد جديد في أقرب وقت من أجل المحافظة مكانته في المنتخب الوطني خلال تربص شهر سبتمبر القادم.

للتذكير، يضم نادي بريست حاليا لاعبين جزائريين في صفوفه هما يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة، كما سبق لسيلماني أن خاض تجربتين في الدوري الفرنسي، الأولى في موناكو والثانية في أولمبيك ليون.