عقد المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، علي عون، اليوم الإثنين، لقاء يمع مدراء المستشفيات الجامعية لولايات الغرب الجزائري عبر تقنية التحاضر عن بعد للتنسيق بين الطرفين حول التسيير الجيد والعقلاني للأدوية.

وحسب بيان ذات الهئية فإن الاجتماع يأتي استكمالا للقاءات التشاورية التي انطلقت شهر جوان الماضي بخصوص تنظيم وتسيير الدواء بطريقة عقلانية بمختلف الملحقات الجهوية.

والتقى المدير العام مع مختلف إطارات ملحقة وهران التي توزع الدواء لـ10 ولايات في الغرب الجزائري والتي تحتوي على 375 مؤسسة استشفائية ومدراء المستشفيات الجامعية عبر تقنية التحاضر عن بعد للحديث عن أهم التسهيلات التي قامت بها المؤسسة بخصوص البوابة الالكترونية وتسيير سوق الدواء بطريقة عقلانية.

وأضاف نفس البيان "في مستهل اللقاء قدم مدير ملحقة وهران رمضاني مراد نبذة عن ملحقة وهران وأهم الولايات والمؤسسات الاستشفائية التي توزع لها الدواء، حيث عرف اللقاء مداخلات كثيرة حول أهم توجيهات وقرارات علي عون بخصوص التكوين الجيد للصيادلة المركزيين للمؤسسات الاستشفائية حول طلبيات شراء الدواء، أين قامت مديرة الإعلام الآلي مهدية القلي بتقديم شرح مفصل حول طلب الشراء المقدم من قبل صيدلي المستشفى والتسهيلات الكبيرة لتقديم هذه الطلبيات عبر بوابة الكترونية تحتوي على جل المعلومات التي تسمح باقتناء التذاكر عن بعد، وللتواصل مع الجهات المعنية بالصيدلية المركزية للمستشفيات خاصة مديرية التجارة.

وختم البيان "اللقاء كان فرصة للجميع للاستفسار حول نقاط كثيرة حيث رحب الجميع بهذه الخطوة التي من شأنها أن تساهم في التسيير الجيد والعقلاني للأدوية، كما أشاد الجميع بالدور الكبير للمدير العام علي عون على كل المجهودات المبذولة منذ مجيئه إلى المؤسسة