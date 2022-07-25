تدخلت، بعد ظهر اليوم الإثنين، على الساعة 14 و14 دقيقة فرق الحماية المدنية بولاية سطيف لإخماد حريق غابة وأحراش على حدود بلديتي واد البارد وبابور بأقصى شمال سطيف بنواحي أولاد ميرة واولاد عياد ومجرقي، بمساعدة مصالح الغابات، الدرك الوطني، البلدية وعشرات المواطنين.

وحسب بيان ذات الهيئة اجتاح الحريق مساحة أزيد من عشرة هكتارات من الأحراش (ديس، قندول، رتمة) والأدغال (بلوط أخضر).

واضاف ذات المصدر أن عملية محاصر الحريق لا تزال جارية بتجنيد تسعة شاحنات إطفاء للحماية المدنية بمختلف الأحجام بالإضافة إلى سيارة إسعاف وحافلة نقل الأفراد وسيارتين للقيادة بإجمالي حوالي 50 فردا بمختلف الرتب.

كما تم إقحام طائرتين عموديتين للحماية المدنية لإخماد هذا الحريق بداية من الساعة 17 و50 دقيقة والعملية تحت إشراف قادة الوحدات المتدخلة ومدير الحماية المدنية للولاية