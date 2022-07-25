قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الصين وجهت تحذيرا أكثر صرامة وجدية إلى المسؤولين الأمريكيين بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المحتملة لتايوان.

ونقل "بي بي سي" عن تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز: أن التحذيرات الصينية أقوى من التهديدات التي وجهتها بكين في الماضي، ولم تستبعد الصين الرد العسكري. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان عندما طلب منه توضيح الموقف الصيني بشأن تايوان إن كان الجانب الأمريكي مصمما على طريقه، فستتخذ الصين إجراءات قوية للرد بحزم وتصد".

وكثفت الصين من نشاطها العسكري بالقرب من تايوان سعيا للضغط على الحكومة لقبول السيادة الصينية.

وتقول حكومة تايوان إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونا فقط هم من سيقرر المستقبل، وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بيلوسي تخطط لزيارة تايوان في شهر أوت.