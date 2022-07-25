بلغت قيمة صادرات الجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2022 25,922 مليار دولار أي بزيادة قدرها 48,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021، منها 3,507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، حسب الجمارك الجزائرية.

وتظهر الإحصائيات الجمركية التي تم الإعلان عنها، اليوم الاثنين، بالنسبة للسداسي الأول لـ2022، واردات قيمتها 20,223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7,41 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول لـ2021 (18,829 مليار دولار). وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25,922 مليار دولار أي بزيادة بـ48,3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ2021 (17,480 مليار دولار).

وبالتالي سجل الميزان التجاري فائضا بالنسبة للسداسي الأول لـ2022 بـ5,689 مليار دولار بعد عجز في السداسي الأول لـ2021، قدر بـ -1,348 مليار دولار.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128,2 بالمائة مقابل 92,8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021.

أما الصادرات خارج المحروقات (خارج الطاقة والزيوت) فقد بلغت 3,507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مقابل 2,047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، "أي نصف الهدف المسطر لسنة 2022 وهو 7 مليار دولار"، يضيف ذات المصدر.

وبخصوص أهم الشركاء التجاريين للجزائر، أبرزت الجمارك الجزائرية أن الممونين الرئيسيين هم الصين (16,5 بالمائة)، فرنسا (7,17 بالمائة)، البرازيل (6,51 بالمائة)، الأرجنتين (6,44 بالمائة) وإيطاليا (5,83 بالمائة)، مع الإشارة إلى أن أهم الزبائن هم: إيطاليا (21,83 بالمائة)، إسبانيا (12,13 بالمائة)، فرنسا (9,94 بالمائة)، هولندا (7,38 بالمائة) والولايات المتحدة (5,75 بالمائة).

وحسب البيان، فإن احتياطيات الصرف تمثل "أكثر من 12 شهرا من واردات السلع والخدمات".