Des feux de forets se sont déclarés cet après midi, aux environs de 14 :14mn au niveau de la forêt située à proximité des localités d’«Oued El Bared» et de «Babour», au nord de la wilaya de Sétif.

Des dizaines de citoyens, des services de forêts et la gendarmerie nationale ont accompagné les services de la protection civile pour l’extinction de ces feux.

Les incendies ont ravagé plus de dix hectares des bois, précise la même source qui a ajouté que neuf camions citernes et deux hélicoptères des services de la protection civile, ainsi que 50 pompiers de différents grades ont été mobilisés pour leur extinction.

Cette opération a commencé vers 17 :50mn et est toujours en cours sous le commandement du directeur wilaya de la protection civile, conclut le communiqué.